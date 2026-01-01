Саша Савельева уехала из России к Кириллу Сафонову

Певица Саша Савельева уехала из России в Израиль к Кириллу Сафонову. Она пояснила, что воссоединилась с мужем, с которым разъехалась в конце 2024 года, пишет «Комсомольская правда».

Журналисты уточнили, что Сафонов в 2022 году увез семью в Израиль, куда ранее переехали его родственники. В 2024 году у Саши заболела мама и она вместе с сыном Леоном вернулась в Россию.

По данным газеты, Савельева отпраздновала в Израиле 42-летие. Вместе с мужем и сыном она отправилась в ресторан.

«Ты — не праздник. Ты — причина календарей. Не дата, а оправдание каждого прожитого дня. Люблю. С днем рождения», — поздравил ее Сафонов.

Новый год пара также встретила вместе. Артистка накрыла праздничный стол и буквально светилась от счастья.

Саша Савельева после дня рождения попала под капельницу: «Не могла встать»