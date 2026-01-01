Дмитрий Нагиев ответил хейтерам

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев неожиданно мягко ответил хейтерам, раскритиковавшим его высказывания о современных фильмах. Об этом пишет портал Voice.

Артист в середине декабря 2025 года появился на светской премьере фильма «Ёлки-12», в котором сыграл одну из главных ролей. В ходе общения с прессой он рассказал о своих впечатлениях о современных лентах.

«Популярность [«Елок»] будет расти, потому что столько фильмов про войну, просто сил уже нет. Серость, грязь. Это [Елки] — иллюзия мирной счастливой жизни», ­— разъяснил Нагиев.

Слова телеведущего вызвали гнев у звезд и общественных деятелей. Его раскритиковали за «пренебрежительное и негативное отношение» к современным лентам, раскрывающим особенности военных конфликтов.

Нагиев удивил неожиданным заявлением

«Из моих слов сделали атаку — атаку на меня, на мою страну. Ведь Дима дома. И всё, что здесь происходит, каждого из нас касается в первую очередь», — отметил артист.

Шоумен поздравил россиянам с Новым годом, пожелал победы во всем, добра, нежности, любви и счастья.