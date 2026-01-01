Астролог Глоба раскрыла судьбу Пугачевой и Долиной

Писатель, телеведущая, автор российской астрологической системы Тамара Глоба рассказала журналистам «Комсомольской правды», какие события в жизни звезд ожидаются в 2026 году.

В последние недели в массмедиа стали появляться публикации о возможном возвращении известной певицы Аллы Пугачевой в Россию. Репортеры попросили астролога ответить, действительно ли артистка приедет в Москву.

«В ближайшие 2-3 года — точно нет», — коротко ответила Глоба.

В 2025 году СМИ и Telegram-каналы активно писали об истории с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной. Часть авторов сочувствовала исполнительнице, часть критиковала ее и поддерживала социолога Полину Лурье.

Журналисты поинтересовались тем, простят ли россияне Долину на фоне сложной ситуации на вторичном рынке недвижимости, спровоцированной этой историей.

«Ситуация с Ларисой Долиной аховая, трудно разобраться, кто прав, кто виноват. Хотя она, конечно, не права, воспользовалась своими связями. Но в такой ситуации, кто бы из нас не воспользовался связями? Все бы воспользовались. Но, с другой стороны, всё сейчас стало открыто», — заметила астролог.

Глоба констатировала, что в конечном итоге народ все же простит артистку.