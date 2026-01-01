Жена Брюса Уиллиса сделала личное признание по случаю годовщины их отношений

Актриса Эмма Хеминг поделилась в личном блоге трогательным признанием о своем муже, 70-летнем актере Брюсе Уиллисе. Она поздравила супруга с годовщиной отношений и опубликовала в своих социальных сетях архивный снимок, на котором пара запечатлена за поцелуем. Брюс Уиллис и Эмма Хеминг поженились 21 марта 2009 года. В браке у пары родились две дочери: Мейбел в 2012 году и Эвелин в 2014 году.

«18 лет назад он стал моим бойфрендом. После одного поцелуя в лоб время замерло. Это такая удача, что я познала такую любовь!, написала Хеминг.

Актер страдает неизлечимым заболеванием лобно-височной деменцией, которая быстро прогрессирует и серьезно повлияла на его когнитивные функции. Уиллис почти не говорит и больше не может читать. В уходе за ним Эмме помогают его старшие дочери и бывшая супруга, актриса Деми Мур.

Ранее Эмма Хеминг сообщила о намерении пожертвовать мозг Брюса Уиллиса для научных исследований. Женщина призналась, что это очень «эмоционально трудный для нее шаг. Вместе с тем она считает, что ученым это даст больше возможностей для того, чтобы объяснить его заболевание. Хеминг добавила, что разговоры об уходе из жизни Уиллиса стали неизбежными в жизни их семьи после того, как артисту стало хуже

В начале ноября Брюса Уиллиса заметили на прогулке на пляже. 70-летний артист прохаживался по песчаному побережью в Лос-Анджелесе, держа за руку своего помощника. По словам очевидцев, актер пребывал в хорошем расположении духа и улыбался. Тем не менее физическое состояние звезды, очевидно, ухудшилось: в какой-то момент он пошатнулся и схватился свободной рукой за перила, чтобы не упасть.