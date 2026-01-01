«Предательство не прощаем»: Поплавская жестко осадила вернувшегося Гудкова

Тишина в эфире была обманчивой. Пока общественность гадала, навсегда ли исчезли с экранов лица, громко хлопнувшие дверью в 2022 году, реальность преподнесла сюрприз. Александр Гудков, чье имя прочно ассоциировалось с отъездом и скандальными заявлениями, не просто вернулся в Россию. Он вновь зарабатывает здесь деньги, став лицом рекламной кампании крупного бизнеса. Однако расчет на «короткую память» аудитории, похоже, не оправдался.

Тихая гавань или проверка боем?

Появление шоумена в свежем промо-ролике одной из федеральных корпораций произвело эффект разорвавшейся информационной бомбы. Казалось бы, еще недавно карьера экс-КВНщика стояла на жесткой паузе: эфиры отменены, контракты заморожены. Но бизнес-логика, видимо, диктует свои правила.

Источники сообщают, что артист не только возобновил коммерческое сотрудничество, но и начал появляться на частных мероприятиях. В сети это расценили как попытку «прощупать почву»: насколько далеко готовы зайти работодатели в реабилитации фигур с неоднозначной репутацией. Лояльность брендов к подобным персонам вызывает у многих недоумение, перерастающее в гнев.

«Узкий» кругозор и широкие жесты

Главной претензией к комику остается не сам факт отъезда, а то, чем он занимался за пределами РФ. Интернет помнит всё, и попытки «зачистить» цифровой след редко бывают успешными. Наибольший резонанс вызвала откровенно издевательская пародия «Я узкий» на хит исполнителя SHAMAN.

Тогда юмористический номер многие восприняли как плевок не в конкретного певца, а в национальную идентичность. Масла в огонь подлили видеозаписи из Турции, где шоумен, по данным ряда Telegram-каналов, принимал участие в мероприятиях в поддержку Украины. Теперь же, когда гастрольная пыль улеглась, возвращение к российским гонорарам выглядит для критиков верхом цинизма.

Фантомные боли февраля

Фундаментом конфликта между артистом и патриотической частью общества стал пост, опубликованный 24 февраля 2022 года. Черный квадрат и подпись о стыде за дату рождения стали маркером, разделившим его аудиторию на «до» и «после».

Позже публикация исчезла. Но скриншоты, бережно сохраненные пользователями, продолжают курсировать по пабликам. Попытка сделать вид, что «ничего не было», натолкнулась на жесткую стену неприятия. Извинений или внятных объяснений своей позиции от Гудкова так и не последовало, что лишь усиливает раздражение.

Приговор общественности

Реакция на «камбэк» оказалась предсказуемо жесткой. Люди не готовы прощать то, что считают предательством, ради удачной шутки или креативной рекламы. Одним из рупоров народного негодования стала актриса и общественный деятель Яна Поплавская, которая никогда не стеснялась в выражениях относительно «возвращенцев».

Она точно сформулировала настроение большинства, отметив невозможность возврата к прежним временам:

«Никак не наступит у Гудкова стадия принятия — что "как раньше" уже никогда не будет. Русский народ добрый, душа у нас широкая, но предательство мы не прощаем» — Яна Поплавская.

Окно Овертона для «испуганных»

Эксперты полагают, что кейс Гудкова — это лакмусовая бумажка. Если общественное возмущение утихнет, а рекламные бюджеты продолжат литься рекой, это станет сигналом для остальных: Ивана Урганта, Аллы Пугачевой и других релокантов.

В комментариях звучат требования о полном запрете на профессиональную деятельность для таких артистов. Пользователи уверены: деньги, заработанные в России, не должны уходить людям, которые этой же России стыдятся. Пока же ситуация зависла в точке кипения: бизнес хочет охватов, а народ требует справедливости.

«Говорите — своих не бросаем?!»: Яна Поплавская разоблачает «культурную шизофрению» в российском кино

Готовы ли вы смотреть рекламу и шоу с участием тех, кто еще вчера «стыдился» быть с вами в одной стране, или «культура отмены» должна работать без сбоев?