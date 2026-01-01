Едва не утонувшая в океане Боня показала своего спасителя

Ирина Лебедева

Виктория Боня уехала на Новый 2026 год в Коста-Рику. Каникулы на океане едва не обернулись трагедией - модель сообщила, что едва не погибла во время катания на серфе. Виктория очень испугалась, когда поняла, что не может выбраться на берег.

© РИА Новости
«Я только что чуть не утонула. Ужас! Вода прибыла, волны были глубокие. Я знаю, что, когда уносит назад, надо плыть вбок. Меня так закрутило. Я начала кричать: "Help! Помогите!" Если бы не было серферов, я бы не выплыла. Только что мою жизнь спас серфер. Я буквально чуть не утонула в океане. Спасибо этому человеку. Джордж, не задумываясь, подплыл ко мне с доской и помог выбраться из воды» — рассказала Виктория.

Телеведущая выложила фото с молодым мужчиной, который ее спас, пишет издание Тhevoicemag.

Алена Водонаева переживает за подругу.

«Храни Господь молодых спортивных парней. На них и держимся. А если без шуток (хотя я и не пошутила), хорошо, что все хорошо закончилось, и Боня жива и здорова», — написала она в Telegram-канале.

Напомним, Виктория Боня воспитывает 13-летнюю дочь Анджелину от ирландского бизнесмена Алекса Смерфита.