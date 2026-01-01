Едва не утонувшая в океане Боня показала своего спасителя

Виктория Боня уехала на Новый 2026 год в Коста-Рику. Каникулы на океане едва не обернулись трагедией - модель сообщила, что едва не погибла во время катания на серфе. Виктория очень испугалась, когда поняла, что не может выбраться на берег.

«Я только что чуть не утонула. Ужас! Вода прибыла, волны были глубокие. Я знаю, что, когда уносит назад, надо плыть вбок. Меня так закрутило. Я начала кричать: "Help! Помогите!" Если бы не было серферов, я бы не выплыла. Только что мою жизнь спас серфер. Я буквально чуть не утонула в океане. Спасибо этому человеку. Джордж, не задумываясь, подплыл ко мне с доской и помог выбраться из воды» — рассказала Виктория.

Телеведущая выложила фото с молодым мужчиной, который ее спас, пишет издание Тhevoicemag.

Алена Водонаева переживает за подругу.

«Храни Господь молодых спортивных парней. На них и держимся. А если без шуток (хотя я и не пошутила), хорошо, что все хорошо закончилось, и Боня жива и здорова», — написала она в Telegram-канале.

Напомним, Виктория Боня воспитывает 13-летнюю дочь Анджелину от ирландского бизнесмена Алекса Смерфита.