Наталья Штурм сделала неожиданное заявление о разводе Гуськовой и Логинова

Мария Гуськова публично обвинила своего мужа Виктора Логинова в насилии и измене и подала на развод. После эмоционального заявления Марии свою оценку ситуации дал ее супруг, пишет «Комсомольская Правда».

«Я хочу сказать о том, что Мария — психически нездоровый человек. И за подробностями вы можете обратиться к ней. И да, мы разводимся, конечно!», - сказал актер.

Гуськова прокомментировала слова Виктора.

«Что еще остается, кроме того, как продолжать оскорблять меня и мою семью или угрожать? Мне жаль. Для меня это не новость, так как я уже знаю истории о том, что психически нездоровыми были все женщины, которые когда-либо были с ним в отношениях», - отметила она.

В скандальную ситуацию неожиданно вмешалась Наталья Штурм. Певица обвинила Марию во лжи.

«Как же вы задолбали! Ноющие, плачущие, «несчастные» жертвы «абьюза». Не верю ни одному слову этой мадам! Где следы побоев? Хотят урвать кусок славы и мочат своих мужей. Раз партнер знаменит, значит, надо монетизировать. Я за Логинова», — написала в ТГ-канале Наталья.

Звезда ситкома «Счастливы вместе» женился на Гуськовой в 2020 году. Мария стала четвертой официальной супругой артиста. Через год после свадьбы пара заявила, что их браку пришел конец. Однако развод тогда не состоялся — судя по всему, они помирились.

Сейчас же, по словам Гуськовой, ситуация аховая. Семейная жизнь с Логиновым ее истощила морально и физически. Вес Марии на данный момент составляет всего 38 килограммов.