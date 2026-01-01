Лариса Долина пожелала, чтобы год Лошади не лягался

В рамках праздничного спецвыпуска программы «Кстати» Лариса Долина исполнила новогоднюю песню. Зрители услышали от артистки пожелание, связанное с символом наступающего года.

Российская певица Лариса Долина появилась в новогоднем спецвыпуске популярного юмористического шоу «Кстати» на платформе VK Video. Ее выступление стало для зрителей неожиданным, особенно на фоне ходивших ранее слухов о возможной отмене ее концертных мероприятий.

Артистка исполнила для публики песню «Бенгальский огонь», после чего обратилась к аудитории с очень коротким, но запоминающимся поздравлением.

«Всех с наступающим! Ребята, пусть грядущий год Лошади не лягается!» — сказала Долина, быстро покинув сцену.

