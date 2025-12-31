Телеведущая Кудрявцева призналась, что у нее был ужасный год

Телеведущая Лера Кудрявцева подвела итоги 2025 года, назвав его сложным и заявив, что впервые начала работать с психологом.

В посте в социальных сетях она описала год как время переосмысления и «уроков».

«Сложный год был. Странный. На многое открыл глаза, многих высветил. Я впервые занималась с психологом, с ужасом наблюдала за людьми и как меняется реальность. Жалил меня нещадно. Было больно» — поделилась Кудрявцева.

Она поблагодарила этот период за опыт, несмотря на трудности, и поздравила подписчиков с наступающим 2026 годом, пожелав им счастья.

Ранее сообщалось, что Кудрявцевой придется заплатить за ремонт квартиры соседей после потопа.