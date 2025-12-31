Уехавшая Рената Литвинова сделала признание о России

Известная актриса Рената Литвинова, звезда фильмов «На Париж» и «Про любовь», рассказала журналистам, что скучает по России. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, Литвинова эмигрировала во Францию в 2022 году. После переезда обосновалась в Париже, где купила квартиру площадью в 100 «квадратов». Эксперты оценивают жилье в 300 млн рублей.

«Я захожу сюда [в свою квартиру] каждый раз с восхищением. На мой взгляд, это дизайнерский шедевр. То, как она сделана, как разыграно пространство, которое в дальних комнатах расходится на два этажа. Она как запрятанная жемчужина внутри здания XVII века», — пояснила артистка.

По ее словам, она мечтает состариться в Париже. Она добавила, что ей близок образ жизни во французской столице.

Вместе с тем, призналась Литвинова, она скучает по России — читает и перечитывает книги русских классиков.