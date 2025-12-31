«Тревожные ожидания»: Канье Уэст «вскользь» объявил о новом альбоме

Канье Уэст, скандальный чернокожий рэпер, большой поклонник разномастных вурдалаков, вроде Гитлера, и не менее скандальный дизайнер - не только его кроссы, майчушки и худи, но и коллаборация с российским модельером Гошей Рубчинским стали предметом особенного культа, особенно на здешней территории. Оставаясь для многих «приличных» людей персонажем крайне нерукопожатным, Уэст продолжает, тем не менее, не только оставаться в центре самого заинтересованного внимания американской прессы, но то и дело ходит в качестве «дорогого гостя» по разным рейтинговым шоу. Наводит тень на плетень и бередит таинственными обещаниями, в том числе – о новом альбоме.

У «загнивающих», ведь, как – если ты в контрах с федеральным мейнстримом, то это вовсе не означает, что на тебя, как гирлянды на новогоднюю елку, тут же навешают бирок вражины и последнего негодяя, запретят песни, концерты, эфиры, погонят из страны, отберут недвижимость и закроют счета… Нет, копеечка капает исправно со всех сторон, а каждое слово, изреченное его устами, если и вызывает у кого-то гримасу отвращения или взрыв благочестивого негодования, что артикулируется так же – свободно, то все-равно воспринимается с любопытствующим вниманием. А уж если он объявляет о выходе нового альбома, то начинается форменное светопреставление. Так вышло и на этот раз.

Заявившись под Новый год в популярное комедийное шоу Deon Cole, Канье как бы между прочим обмолвился о новом альбоме. Ошарашены были все, поскольку в последнее время от него в основном исходили «козьи морды», задиристые эскапады, в новостях - провалившиеся гастроли, почти голая жена Бьянка, которую он чуть ли не за ошейник волок на «Грэмми», «ужасающий» (для некоторой части мировой общественности) визит в Москву... А тут американские музыкальные медиа просто парализовало.

Даже, если бы выселенная Долина вдруг перестала плеваться в стримах, шипя: «Скотина ты, Гарик Харламов», - и, перетаскивая тюки с барахлишком из бывшей квартиры, назло коварной судьбе презрела мерзость бытия, а высокодуховно погрузилась в запись нового альбома – например, с концепцией о «погоде не в доме», это бы не так впечатлило таблодиды, блогеров и новостные ленты. А Уэст, конечно, тут же заставил забыть все свои адовы проделки, объявив о новом альбоме, и сделал это максимально по-своему - без пресс-релизов и тизеров.

Так делала Мадонна, когда была на вершине славы, – где-нибудь на ржавом столбе в темном переулке появлялся один-единственный заплеванный постер с датами концертов, и залы брались штурмом. Но Мадонна уже не та, а Канье Уэст, стало быть, еще в соку…

Неожиданно, без каких-либо анонсов, Канье появился на шоу у Деона Коула, который представил Уэста как «хорошего друга» и поблагодарил его за визит. Прямо видится, как Шевчук приходит к Малахову и слышит: «Здравствуй, дорогой друг!»… После короткого обмена шутками ведущий перешел к «главному» вопросу: «Стоит ли нам чего-то ждать? Или уже никакой музыки, никаких рубашек, свитеров или ботинок?», - пытался «по-доброму» иронизировать Коул. Уэст, не моргнув и глазом, был предельно лаконичным: «Новый альбом».

Стены зала с потолком сотряслись, чуть не рухнув, от оваций, свиста и воплей публики. Люди стримили прямо с места события, задыхаясь от эмоций: «Это стало первым прямым подтверждением от самого Канье о скором выходе нового альбома!». Пользовательские видео разлетелись по сетям еще до окончания шоу.

После этого Деон Коул в шутку попросил и себе место на интро или в интерлюдии будущего альбома, не забыв и про «шкурный» интерес - спросил, сможет ли Уэст прислать ему «пакетик с одежкой». Канье сказал, что «как два пальца», и покинул сцену, оставив публику с двумя словами и кучей вопросов.

При этом не сказать, что Канье Уэст давно не плодоносил на творческом поле. Его прошлые релизы - Vultures 1 и Vultures 2 – вышли в 2024 году совместно с рэпером, автором и продюсером Ty Dolla $ign. Никаких деталей о новом альбоме — названия, даты релиза или концепции — Канье Уэст при этом так и не раскрыл. Пресс-релизов от его медиаслужбы, объясняющих «хоть что-нибудь», тоже не последовало. Пресса отмечает: «Как это часто бывает с Канье, анонс был коротким, публичным и максимально шумным. Без деталей. Без намеков. Просто — «новый альбом».

Рэп-стар умеет «держать марку», а фанаты, блогеры, музыкальные критики и прочая медиапублика лишены теперь покоя, погруженные в тревожные и мучительные ожидания – как самого альбома, так и очередных «чудилок», в скором появлении которых почти никто не сомневается…