Захарова представила новую песню Филиппа Киркорова на свои стихи

Официальный представитель МИД России рассказала, что в свой день рождения провела творческий вечер в помощь Храму Архангела Михаила в деревне Тараканово вместе с артистами, которые исполняли песни на ее тексты.

Выступили Валерия, Зара, Любовь Успенская (в записи), Катя Лель, Айна Гетагазова, Птаха, Люся Чеботина, Елена Север и Ирина Понаровская, информирует АиФ.

«А завершилось все премьерой, которая, на мой взгляд, удалась. Филипп Киркоров - "Главная роль". Делюсь», - написала официальный представитель МИД РФ.

В микроблоге она выложила видео: Киркоров исполняет версию песни Speak Softly, Love – «Говори тихо, любовь моя» - композитора Нино Рота на слова Ларри Кьюзика. В кавере, представленным Киркоровым, звучат слова Марии Захаровой.

В мае 2025 года в центре австрийской столицы Вены люди, отмечавшие День Победы, включили песню «Верните память», написанную на стихи официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.