Щербаков отказался вести новогодние корпоративы

Борису Щербакову пообещали двойной гонорар за проведение новогодних корпоративов 30 и 31 декабря. Но актер все равно не согласился работать в праздники и уехал до 2 января отдыхать.

Как сообщает Телеграм-канал Mash, Щербаков в принципе редко соглашается вести ресторанные шоу и корпоративы. 76-летний артист не любит такой формат и ему не нравится суета. Даже если речь об увеличении гонорара. Борис Васильевич избегает перегрузок и заботится о здоровье.

При этом он продолжает трудиться телеведущим, 2-3 раза в месяц у него съемки.

Напомним, летом этого года Борис Щербаков был госпитализирован для операции по замене тазобедренного сустава после очередного падения. Осенью сын артиста рассказал, что ему сделали стентирование сосудов.