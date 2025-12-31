Телеведущий Леонид Якубович в беседе с kp.ru рассказал о странном случае из детства, после чего он узнал о своих «испанских корнях».

Народный артист России, телеведущий Леонид Якубович на съемке программы «Поле чудес» в Москве, 25 марта 2023 года © Виталий Белоусов/РИА Новости

«Когда мне было лет 12, мы с отцом были в гостях у известного профессора, гипнолога. Он совершенно случайно и без моего согласия ввел меня в гипноз. <...> Профессор, оказывается, во время сеанса записал на катушечный магнитофон, что я ему говорил. А говорил я, знающий только пару слов на английском в пределах школьной программы, на чистом испанском языке. До сих пор я ни одного слова не знаю на испанском…» — рассказал шоумен.

По словам Якубовича, на том же сеансе он нарисовал картину о взятии средневековой крепости. После этого друг ведущего «Поля чудес» не исключил, что тот может иметь испанские корни. Сам Якубович отметил, что в прошлой жизни мог быть испанцем.

