Убитый горем вдовец Легкоступовой выступил с новым заявлением и опростоволосился

Валентине Легкоступовой 30 декабря исполнилось бы 60 лет. Исполнительница хита "Ягода-малина" трагически погибла в августе 2020 года. Певица упала в своей квартире, получила черепно-мозговую травму и вскоре умерла.

В произошедшем многие винили мужа Легкоступовой. Близкие артистки считают, что с появлением Юрия Фирсова, ее жизнь пошла под откос.

Сам же яхтсмен все еще горюет из-за пережитой утраты. С момента смерти певицы прошло пять лет, а Фирсов не забывает поздравлять возлюбленную с днем рождения. В очередную памятную дату Юрий оставил трогательное заявление на своей странице в соцсети.

"Сегодня Валечке исполнилось бы 59 лет! Вечная память и царствие небесного, встретимся в вечности", — написал он.

Правда, убитый горем вдовец немного перепутал возраст Легкоступовой. Валентина родилась 30 декабря 1965 года, а значит ей исполнилось бы 60 лет.

Напомним, в июле 2020 года Валентина Легкоступова вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова. Брак продлился всего пару месяцев. Уже 7 августа певицу нашли в квартире с переломом черепа и гематомами. Артистку доставили в реанимацию, но 14 августа она умерла.

К слову, после смерти Легоступовой Юрий Фирсов снова женился. Супругой яхтсмена стала богатая вдова, которая счастлива с ним уже несколько лет.