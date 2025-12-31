Аглая Тарасова пряталась от посетителей в подмосковном ресторане

Актриса Аглая Тарасова вместе с подругами была замечена в одном из ресторанов в Подмосковье. Видеоролик опубликовал Life со ссылкой на SHOT.

Согласно информации издания, звезда «Холопа» отмечала Новый год в ресторане «Марья Моревна» в Звенигороде. Вместе с Тарасовой в заведении была Юлия Топольницкая.

Тарасова была одета в темную толстовку и надела капюшон, чтобы спрятаться от гостей ресторана. Актриса также предпочла отказаться от макияжа.

Аглаю Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово, в ее багаже нашли вейп приблизительно с 0,4 г масла каннабиса. Актриса прилетела в Россию из Израиля, где гашишное масло не является запрещенным веществом.

Получившая условный срок Тарасова впервые вышла в свет после суда

Домодедовский суд Подмосковья приговорил Тарасову к трем годам условно 26 ноября. Помимо лишения свободы, актрисе также назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Свою вину она полностью признала. Тарасова признавалась, что не знала точный состав жидкости для вейпа с наркотиками. По словам артистки, она очень сильно раскаивается.