«Гормоны истощены»: Стас Пьеха рассказал, почему не может найти жену
Певец Стас Пьеха был женат один раз, однако его брак распался спустя два года после рождения сына. Сейчас артист признается, что хотел бы найти новую любовь, но с возрастом это делать все сложнее.
Музыкант отметил, что отношения оказывают влияние на общее состояние здоровья человека. Одни эмоции приносят позитив, другие способны вызвать тоску. Стас опасается сталкиваться с негативными ситуациями.
— Влюбленность с годами как-то меняется. Уже так просто влюбиться не получается, потому что есть опыт большого количества влюбленностей, дофаминовый гормональный момент истощается. Плюс ты прекрасно понимаешь, что сейчас пройдет влюбленность, а дальше начнется рутина. Надо ли нам это? Еще десять раз подумаешь, — признался Пьеха в программе «100 вопросов к взрослому».
Артист ранее признался, что пока не думает о женщинах, поскольку в первую очередь посвящен воспитанию своего ребенка. Сам он не получил достаточной отцовской любви и заботы в детстве, поэтому сейчас Пьеха старается быть ответственным родителем.
В ноябре прошлого года мать Стаса Пьехи Илона Броневицкая поделилась откровением о состоянии здоровья своего сына. По ее словам, несмотря на то что исполнитель прекратил употреблять наркотики, он остается наркоманом в длительной ремиссии.