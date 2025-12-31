Дропперы заплатят миллионы за слезы Долиной

Суд Йошкар-Олы обязал девятерых местных жителей выплатить Ларисе Долиной почти 49 миллионов рублей. Как сообщает ТАСС, эти люди выполняли роль «дропперов» — подставных лиц, через чьи счета выводились похищенные средства.

Иск в интересах певицы подал первый заместитель прокурора Центрального административного округа города Москвы Максим Чикмарев.

«Требования первого заместителя прокурора Центрального административного округа города Москвы Чикмарева М.М., действующего в интересах Долиной Л.А., о взыскании неосновательного обогащения подлежат удовлетворению в пользу Долиной Л.А.», — подчеркивается в судебном решении.

В документе детально расписаны суммы, которые теперь обязаны выплатить участники схемы. Например, с одного из фигурантов взыскивается 5 млн рублей, с другого более 13 млн рублей. Суммарно объем взысканий составляет 48 миллионов 950 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что один из фигурантов, Андрей Основа, уже получил четыре года колонии.