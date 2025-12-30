Дочь Юдашкина заявила, что ее дети стесняются говорить по-русски

Дочь дизайнера Валентина Юдашкина Галина заявила, что ее дети стесняются говорить по-русски. Об этом она рассказала на YouTube-канале «Света вокруг света».

Напомним, что Галина Юдашкина переехала в Арабские Эмираты в 2022 году. По ее словам, ее дети знают русский язык, но стесняются на нем говорить. Впрочем, внуки знаменитого дизайнера знают не только русский и английский, но еще и испанский с китайским языки. К тому же, оба ребенка Галины Юдашкиной ходят в русскую школу в Дубае.

«Первоначально была какая история. Мы жили в Москве, и хотели, чтобы они знали английский. Так язык вошел в обиход. А потом мы уехали. И получилось, что русский сложно идет. Причем у старшего, Толи, русский достаточно хороший. Он в России больше всего времени прожил, а Аркаша уже лучше стал говорить», — рассказала она.

Ранее жена Валентина Юдашкина поздравила дочь с 35-летием.