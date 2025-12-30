Валентина Легкоступова упоминала о смерти в своем последнем интервью

Сегодня исполнительнице хита «Ягода-малина» Валентине Легкоступовой могло бы исполниться 60 лет, однако звезды эстрады не стало в 2020 году. Изначально 54-летнюю женщину положили в наркологическую клинику вместе с мужем — Юрием Фирсовым, откуда певицу увезли уже в обычную больницу — ей резко стало хуже, она жаловалась на сильные головные боли, после чего впала в кому и умерла.

Журналисты «КП-Крым» заметили в последнем интервью знаменитости пугающее высказывание о смерти, которое теперь кажется пророческим. Интересно, что артистка когда-то попросила удалить его из уже опубликованного материала.

«Если со мной что-то случится, например, авария, значит, кто-то попытался лишить меня чести», — заявила она тогда.

Кроме того, как сообщает издание, Валентина была в тотал-блэк образе, который дополняли изображения черепов. На вопрос о своём имидже артистка ответила, что не испытывает страха перед потусторонним, сославшись на свой знак зодиака.