«Скучаю по России»: уехавшая в Париж Литвинова обратилсь к фанатам

Российская актриса Рената Литвинова, которая уехала из России в Париж в 2022 году, в предновогоднем обращении рассказала, что скучает по России и часто читает книги на русском.

© Вечерняя Москва

— Да, конечно, я скучаю по России. <...> Как часто вы читаете книги, на каком языке? Боже, вы сейчас издеваетесь? Как на каком? На русском, конечно! Кстати, их читать, не перечитать, хотя бы русских классиков, —высказалась артистка в обращении, опубликованном в ее личном блоге.

При этом она заявила, что считает величайшей писательницей XXI века Джоан Роулинг, добавив, что очень любит творчество Агаты Кристи. Кроме того, Литвинова подчеркнула, что давно мечтала состариться в Париже — «таскаться по кафе», делать укладки и носить красивые вещи.

11 января в СМИ появилась информация о том, что Рената Литвинова выставила на продажу свои вещи на общую сумму, превышающую шесть миллионов рублей, якобы из-за финансовых трудностей. Для привлечения внимания к товарам она снизила цены от семи до 72 процентов, что уменьшило общую стоимость одежды с 8 478 014 рублей до 6 280 400 рублей.