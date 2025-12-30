Полина Диброва поужинала с Дмитрием Дибровым при свечах

Полина Диброва неожиданно навестила Дмитрия Диброва. Блогер пришла к экс-супругу вместе с детьми на уютный семейный ужин при свечах.

«Вчера были у папы в гостях», — подписала она кадры визита, опубликованные в личном блоге.

Звезда сети в подробностях показала скромный праздничный стол на видео.

Кроме того, Полина Диброва опубликовала романтичное селфи с Романом Товстиком после банного дня. Многодетная мама не только расслабилась, но и решилась на экстремальный шаг — окунулась в ледяную воду.

Впечатлениями от дня Полина поделилась с подписчиками, отметив, что отдых стал для неё по-настоящему особенным.