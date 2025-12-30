Стало известно, сколько Долина заплатит за аренду склада для вещей

Стало известно, сколько денег заплатит певица Лариса Долина за аренду склада для своих вещей. Об этом сообщает «Абзац».

По информации издания, аренда помещения обойдется Долиной от 639 до 737 тысяч рублей в месяц. Отмечается, что для своего имущества певица арендовала склад во дворе Федерации шахмат России. На какой срок был арендован склад, остается неизвестным.

Напомним, что квартира Долиной в Хамовниках оказалась причиной крупного скандала. Все началось, когда певица выставила жилплощадь на продажу. После подписания сделки она заявила, что действовала под влиянием мошенников, после чего обратилась в суд. Изначально суд встал на сторону певицы и признал сделку недействительной, но не обязал Долину вернуть деньги обратно покупательнице Полине Лурье. Позже это решение было пересмотрено Верховным судом, а Мосгорсуд постановил выселить исполнительницу из квартиры в пользу Лурье.