Дочь Долиной странно отреагировала на журналистов у дома в Хамовниках

Народная артистка России Лариса Долина приступила к переезду из квартиры в Хамовниках. Около подъезда дома стоят грузовые автомобили, а помогает певице единственная дочь Лина. Кроме того, так же стоят журналисты, готовые в случае чего пообщаться с Долиной.

— Приехавшая же к подъезду Лина одним жестом выразила свое отношение к непростой ситуации. Она повернулась к стоявшим за забором папарацци и заливисто засмеялась. После чего скрылась в подъезде, — передает газета «МК».

При этом дочь артистки не смутилась и не отвернулась. Этот непосредственный и жизнерадостный жест стал неожиданностью для медиа, ожидавших, вероятно, более сдержанной или официальной реакции.

Мосгорсуд постановил выселить Долину из квартиры, которую у нее приобрела Полина Лурье. 26 декабря Светлана Свириденко, адвокат покупательницы, потребовала от певицы добровольно выехать из отсуженной квартиры до 30 декабря.

Долина хотела взыскать с Лурье порядка миллиона рублей.

Ежемесячная сумма платежей за жилищно-коммунальные услуги составляла около 47 тысяч рублей в теплый период года и порядка 55 тысяч — в холодное время.

Свириденко также рассказала, что Долина просила Лурье разрешить ей пожить в квартире в Хамовниках еще несколько месяцев. При этом Лурье была не намерена разрешать артистке жить в своей квартире после решения суда.