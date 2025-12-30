«Решили сбежать»: Мария Кожевникова в спешке покинула Россию

Звезда «Универа» устала от бесконечного марафона вирусов и лекарств. Теперь многодетная мама вместе с семьей наслаждается отдыхом в жарком Дубае.

Российская актриса Мария Кожевникова приняла решение уехать из России. Вместе со своим супругом и четырьмя сыновьями она прилетела в жаркий Дубай. Об этом звезда сериала «Универ» рассказала в личном блоге. Мария призналась, что хочет провести новогодние каникулы в теплом климате. Публикацию она сопроводила счастливой фотографией.

Оказалось, что причиной столь спонтанного отъезда стали затянувшиеся проблемы со здоровьем. В последнее время близкие артистки чем-то болели. Кожевникова устала от бесконечных вирусов, высоких температур и постоянного приема лекарств. У нее возникло внезапное желание сменить обстановку. Она обратилась в туристическое агентство и буквально за сутки организовала перелет.

«Это мы такие уставшие, но счастливые... Решили сбежать от всех вирусов, температур, лекарств. Вот просто психанула, написала вчера в туристическое агентство, и сегодня мы уже согревались под солнцем... Счастье», — написала она.

Напомним, Мария Кожевникова воспитывает четверых сыновей: Ивана, Максима, Василия и Александра. Отцом детей является бизнесмен Евгений Васильев. Пара состоит в отношениях с 2013 года.