Жена Логинова сменила жилье из-за страха за жизнь

Мария Гуськова покинула дом своего звездного мужа, которого накануне обвинила в домашнем насилии. Сейчас девушка находится в безопасности и пытается со всем справиться.

© соцсети

Накануне личная жизнь Виктора Логинова привлекла к себе повышенное внимание публики. Под конец 2025 года четвертая супруга актера Мария Гуськова сделала шокирующее заявление. Она обвинила звезду в изменах и рукоприкладстве. Девушка записала серию весьма эмоциональных видеобращений. Она призналась, что больше не может этого терпеть.

Журналисты издания Woman.ru связались с Марией. Оказалось, девушка была вынуждена в экстренном порядке сменить место своего жительства. Сейчас она находится в относительной безопасности и пытается восстановить душевное равновесие. Однако давление со стороны артиста не прекращается. Гуськова утверждает, что Логинов намерен перевести конфликт в юридическую плоскость. Более того, актер якобы позволяет себе угрожать не только ей, но и ее близким родственникам.

«Я сразу переехала, сейчас хотя бы частично в безопасности... Человек знает, где живут мои родители, где живет моя бабушка с дедушкой. Мне было сказано, что взрыв-пакет работает очень быстро», — поделилась Мария.

Стоит отметить, что сам Логинов особо не комментировал грядущий развод. В короткой беседе с журналистами Виктор заявлял, что Мария — «психически нездоровый человек».