Стало известно о романе Марка Эйдельштейна

Блогер Маша Миногарова рассказала о том, что 23-летний актер Марк Эйдельштейн имеет тайный роман. Об этом она сообщила на YouTube-канале Ксении Собчак.

По словам Миногаровой, Эйдельштейн встречается с 33-летней художницей из Великобритании Надей Ли Коэн. При этом Собчак добавила, что это объясняет, почему актер так легко влился в западную тусовку.

«Это мегаизвестная художница, фотограф, режиссер. Она потрясающе создает свой собственный мир, визуал. Америка 50-х, все очень круто, стильно, красиво. Мировая знаменитость! Делала рекламу для Ким Кардашьян», — рассказала Миногарова.

