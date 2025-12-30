Звезда «Дом-2» Дерябина вышла замуж за участника шоу «Титаны» Дремушкина

Кристина Дерябина, которая раньше участвовала в скандальном шоу «Дом-2», сообщила, что вышла замуж. Избранником 36-летней девушки стал фитнес-тренер Андрей Дремушкин, который участвовал в шоу «Титаны» на ТНТ.

Влюбленные поженились в московском ЗАГСе 27 декабря, а потом отпраздновали бракосочетание с самыми близкими друзьями и семьей. Для свадьбы Дерябина надела короткое белое платье, образ невесты дополнила шубка. Дремушкин выбрал для себя обычный классический костюм.

