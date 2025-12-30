Стало известно, какие вещи вывезла Долина из квартиры в Хамовниках

Певица Лариса Долина вывезла из квартиры в Хамовниках большое количество личных вещей, в том числе, электронное пианино. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, вывоз коробок продолжается на протяжении многих часов. Машины подъезжают, загружаются и уезжают.

Грузчики вынесли, в частности, концертные наряды исполнительницы и цифровое пианино марки Yamaha стоимостью около миллиона рублей.

На кадрах мужчины аккуратно несут музыкальный инструмент, обмотанный строительной пленкой, грузят в машину. Во второй части ролика работники вчетвером заносят пианино на склад, где временно будут размещены вещи.

Предположительно, коробки будут перевезены в загородное поместье артистки в поселке Славино.

Четырехэтажный особняк площадью 660 квадратных метров был построен в 2011 году, но певица посчитала нужным зарегистрировать его только в августе 2024 года, отметили журналисты.