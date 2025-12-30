Организатора концерта «Ленинграда» оштрафовали за мат: «Потомки получают удовольствие»

Организатора концерта группы «Ленинград» в Уфе оштрафовали за мат. Об этом сообщил телеканал UTV со ссылкой на соответствующее решение мирового суда Советского района.

После концерта, который прошел в Уфе 16 октября, иск к организаторам подал один из членов сообщества многодетных родителей Москвы Вячеслав Тетерин. Он возмутился количеством нецензурной брани в песнях коллектива.

В беседе с телеканалом Тетерин заявил, что не винит молодежь за желание ходить на концерты «Ленинграда».

«Она воспиталась на Шнуровых, на «Комеди-клаб», на «Дом-2». <...> потомки здесь и сейчас получают удовольствие от этой матерной тарабарщины, которую изрыгает группа Ленинград и Шнуров», — поделился переживаниями он.

Ответчик на заседание не явился, организатора оштрафовали на 4 тысячи рублей.

6 ноября в Новосибирске Кировский районный суд отменил штраф в размере 40 тыс. рублей компании «Ф икс 9» — организатору концерта группы «Ленинград». В этом городе активисты не смогли доказать вину организатора.