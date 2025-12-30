Полина Диброва резко ответила на нападки Гордон

Полина Диброва ответила на нападки адвоката Кати Гордон. Как сообщает Starhit, в соцсетях она высмеяла ее творчество, заодно «поблагодарив» бывшего мужа Дмитрия Диброва за привитый вкус к музыке.

Гордон выступала защитницей Елены Товстик в течение двух месяцев, пока не передала дело другому адвокату. В публикации по итогам года юрист высказалась о заклятых «товарищах», напомнив и о Полине Дибровой. Она заявила, что модель прославилась благодаря имени супруга. Кроме того, она высказалась о Товстиках и журналистке Ксении Собчак, которая сделала интервью с героями семейного скандала.

Диброва не стала игнорировать эти слова, заявив, что не пошла бы к ней в гости даже за деньги, как и к Елене Товстик. Кроме того, она посмеялась над ее музыкой — Гордон выступает в дуэте «Зависть» с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

«Ибо я люблю слушать качественную музыку (а не всякий самопал). За привитый вкус спасибо моему уже бывшему супругу. А на счет фамилии, что сказать? У меня она хотя бы моя, и бывший муж ее у меня не отбирал и не планирует», — заявила модель.

Она напомнила о поговорке, которая гласит о том, что нельзя зарекаться от сумы и тюрьмы. По мнению Дибровой, Гордон следует к ней «прислушаться».