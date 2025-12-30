Сбор и вывоз вещей Долиной из квартиры в Хамовников продолжался 3 часа

Три часа мужчины в рабочей форме грузили вещи Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках в грузовой автомобиль, сообщает РИА Новости.

«Грузовик подъехал к дому в Хамовниках, где находится бывшая квартира певицы, в 10.52 мск и припарковался рядом с подъездом. <...> Грузчики выносили из квартиры коробки разного размера - от небольших до крупногабаритных, а также рейлы. Погрузка завершилась в 14.02», — сообщает агентство.

Долина более года отказывалась покинуть квартиру, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница Полина Лурье, которая воспитывает двух маленьких детей, осталась без жилья и денежных средств, а певица утверждала, что ее обманули мошенники. На этом основании она судилась с покупательницей. Первые суды заняли сторону Долиной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил, что сегодня россиянам лучше покупать автомобили либо в специализированных дилерских центрах, либо у своих знакомых. Брать подержанные авто с рук стало опасно, так как на авторынок мошенники внедрили «схему Долиной», поэтому покупатель рискует остаться и без денег, и без авто.