Иосиф Пригожин раскрыл секрет популярности Вани Дмитриенко

Иосиф Пригожин считает, что секрет успеха Вани Дмитриенко — в его песнях, которые «слушабельны для любого уха». По мнению продюсера, Ваня — уникальный артист, творчество которого понятно любому поколению.

Кроме того, Дмитриенко умеет общаться с поклонниками: в нём совсем нет снобизма, и слава никак не изменила его.

«Я знаю Ванечку с самых ранних лет, когда он был ещё совсем мальчиком. С полной ответственностью могу заявить, что это абсолютно уникальный артист, неповторимый, с большой харизмой, у него невероятный магнетизм, который завораживает не только юных девчонок, но и возрастных дам… Таких ребят народ обожает. Пожалуй, это один из самых человечных и добрых артистов на нашей сцене», — высказался Пригожин в беседе с «Общественной службой новостей».

