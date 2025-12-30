Адвокат оценила решение Долиной не подавать жалобу на решение о выселении из квартиры

Адвокат Елена Пономарева в разговоре с Рамблером прокомментировала отказ Ларисы Долиной и ее представителя от обжалования решения суда о выселении певицы их квартиры в центре Москвы.

Ранее адвокат певицы Мария Пухова рассказала ТАСС, что сторона Долиной не стала обжаловать решение Мосгорсуда о ее выселении из квартиры в Хамовническом районе столицы.

У стороны Долиной действительно было право на обжалование судебного решения, с которым она не согласна. Но она этого не сделала в установленные законом процессуальные сроки, поэтому решение о выселении вступило в силу. И теперь перспектив обжалования вступившего в силу решения практически нет – даже если сторона Долиной по пропущенным срокам обратится в суд кассационной инстанции… Полагаю, соответствующая позиция Долиной связана с тем, что она с моральной точки зрения приняла сложившуюся вокруг нее ситуацию и посчитала обжалование решения суда нецелесообразным. И теперь сторона Полины Лурье может получить исполнительный лист, прийти в квартиру в Хамовниках с приставами и выселить Ларису Александровну. Так что с ее стороны было бы целесообразно посвятить новогодние праздники сбору вещей и выезду из квартиры, которая принадлежит Лурье. Елена Пономарева Адвокат Адвокатской палаты Московской области, партнер Коллегии адвокатов Московской области «Цуканов, Пономарева и партнеры»

Ранее адвокат Долиной назвала враньем слухи об отказе певицы передать ключи от квартиры в Хамовниках Полине Лурье.