«Где Ари?»: Оксана Самойлова показала семейное фото без старшей дочки

Оксана Самойлова обратилась к поклонникам с поздравлением. Она опубликовала фото со своими детьми, которое вызвало у фолловеров один важный вопрос.

Оксана Самойлова обратилась к своей аудитории с теплым новогодним поздравлением. Свой пост блогерша сопроводила фотографией с детьми, правда, не со всеми.

«С наступающим Новым годом вас, мои дорогие! Пусть все сложное и плохое останется в 2025, а 2026 год принесет всем нам счастье, любовь и благополучие», — поздравила фолловеров блогерша.

На опубликованном фото семья позировала на фоне наряженной новогодней елки. Оксана обнимала двух дочек, Лею и Майю, а в самом центре композиции находился ее младший сын Давид. Старшей дочери Ариелы в кадре не было.

© Соцсети

Отсутствие девочки насторожило подписчиков Оксаны. В комментариях под постом они спросили у многодетной матери об Ариеле, однако ответа не получили.

«Жаль, Ари нет», «А где она?», «Капец, какие взрослые дети», «У них же вроде четверо детей», «А где ваша старшая дочь?», «Старшей доченьки теперь нигде не видно», — написали фолловеры.

Девочка уже давно стала избегать публичности, в которую ее активно пыталась втянуть звездная мама. Поэтому она крайне редко появляется в блоге Оксаны. Вообще, если верить Самойловой, ей приходится непросто с Ари. Недавно жена Джигана рассказала, что девочка очень тяжело переживает пубертат. Дело доходило до попыток суицида. Примечательно, что за это излишнее откровение о дочери на блогершу обрушился шквал хейта.