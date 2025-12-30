Лариса Долина не стала обжаловать решение о своем выселении

Сторона певицы Ларисы Долиной не стала обжаловать решение Мосгорсуда о выселении артистки из квартиры в Хамовническом районе Москвы.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 30 декабря, сообщила адвокат певицы Мария Пухова.

— Мы не подавали жалобу на решение о выселении и не собирались этого делать, — сказала Пухова.

Она уточнила, что срок для обжалования истек, поэтому решение суда о выселении вступило в законную силу, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что артистка отказалась покидать жилье до 30 декабря, несмотря на просьбу Лурье. Представители певицы заявили, что Долина съедет не раньше 5 января. Мосгорсуд постановил выселить артистку из квартиры в Ксеньинском переулке в столичном районе Хамовники. Позднее Свириденко подчеркнула, что Лурье не хочет прибегать к помощи судебных приставов. Она надеется, что Долина покинет квартиру самостоятельно.

30 декабря в СМИ появилась информация, что Долина якобы отказалась отдавать Полине Лурье ключи от квартиры в столичном районе Хамовники. Однако адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила, что это не совсем соответствует действительности. Правозащитник подчеркнула, что они ждут, пока Долина и члены ее семьи съедут с квартиры.