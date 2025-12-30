У Васильева обнаружили новый долг по налогам

У телеведущего и историка моды Александра Васильева выявлена очередная налоговая задолженность. По данным издания «Звездач», сумма долга по его индивидуальному предпринимательству составляет 53 658 рублей.

Это не первая налоговая претензия к Васильеву. Ранее сообщалось, что его компания ООО «Лилии Александра Васильева» имеет задолженность, превышающую 1,2 миллиона рублей, что привело к блокировке ее счетов. Новая задолженность касается уже непосредственно предпринимательской деятельности самого историка моды.

Напомним, что историк моды проживает за пределами России и строит свою карьеру в Европе, главным образом во Франции. Основу его профессиональной деятельности составляют лекции и выставки, посвященные истории моды.

Ранее в интервью Васильев пояснял, что не принимает участия в мероприятиях на территории России, чтобы не подвергать риску свои действующие контракты за рубежом. В 2023 году он также упоминал о сложностях в работе на российском рынке.

С инициативой признать Александра Васильева иноагентом ранее выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В прессе также появлялась информация о нежелании историка моды возвращаться в Россию.