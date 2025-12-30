Певица Зиверт встревожила фанатов новым постом в Сети

Певица Юлия Зиверт привлекла внимание подписчиков публикацией в социальной сети, на которой она лежит под капельницей, сообщает Super.

Публикация сопровождается музыкальным треком и шутливой подписью «максимальный джинглбэлз». Причины, по которым артистке потребовалась капельница, в посте не указываются. Поклонники в комментариях желают Юлии Зиверт скорейшего выздоровления.

© Соцсети

Ранее Зиверт получила травму во время репетиции. Об этом она рассказала в социальных сетях. Юлия повредила ногу, из-за чего ей пришлось срочно отправиться в клинику. На одном из опубликованных роликов ей делали рентгеновский снимок. В итоге все обошлось вывихом.

До этого артистка похвасталась в социальных сетях дорогим нарядом. Юлия опубликовала снимок в черном мини-платье с объемной юбкой необычной формы, в туфлях и с маленькой сумкой. Стоимость наряда журналисты оценили почти в 400 тысяч рублей.