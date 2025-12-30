Молодая жена Виктора Логинова съехала от мужа, опасаясь за свою безопасность

Под конец 2025 года актриса Мария Гуськова заявила о намерении развестись со звездой сериала «Счастливы вместе» Виктором Логиновым. В своём видеообращении она назвала мужа абьюзером и изменником, подробно рассказав о пережитом в браке с ним.

В беседе с Woman.ru актриса поделилась, что после этого Логинов начал ей угрожать, поэтому Мария покинула общий дом, опасаясь за собственную безопасность.

«Сейчас я не проживаю с Виктором, я сразу переехала, сейчас хотя бы частично в безопасности», — рассказала Гуськова.

По словам Марии, Логинов намерен подать на неё в суд и позволяет себе разбрасываться угрозами в адрес её родных.

Пара уже сталкивалась с серьёзным кризисом в отношениях в 2021 году, однако тогда супругам удалось сохранить брак. У Виктора Логинова есть дочь Анна от брака с Натальей Логиновой, а также сыновья Дмитрий, Александр и Иван от предыдущих отношений.