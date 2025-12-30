Названы самые громкие события российского шоу-бизнеса в 2025 году

В 2025 году в российском шоу-бизнесе произошло несколько громких событий. Их перечислило издание News.ru.

Лариса Долина

В 2025 году певица Лариса Долина вновь оказалась в центре внимания, однако на этот раз часть внимания была связана со спорной историей о продаже квартиры Полине Лурье. Эта ситуация, по данным ряда СМИ, негативно сказалась на ее репутации. Как сообщают некоторые источники, следствием этих событий стало сокращение числа приглашений артистки на федеральные телеканалы и в крупные телевизионные проекты.

Ваня Дмитриенко

В 2025 году карьера певца Вани Дмитриенко получила новый импульс. Артист был признан «Артистом года» по версии «Яндекс Музыки», что стало важным этапом в его профессиональном пути.

После первоначального успеха с хитом «Венера-Юпитер» Дмитриенко сосредоточился на обновлении своего творческого образа и экспериментировании с разными музыкальными жанрами. Эти изменения, по данным источников в музыкальной индустрии, положительно сказались на его популярности и позволили значительно увеличить концертные гонорары.

Конкурс «Интервидение»

20 сентября 2025 года состоялся международный конкурс «Интервидение». Мероприятие, несмотря на неоднозначную оценку в экспертном сообществе, вызвало значительный зрительский интерес. В соревновании приняли участие артисты из 23 государств. Победителем по итогам голосования стал представитель Вьетнама, Дык Фук.

Российские артисты в мировых чартах

Музыкальная индустрия в 2025 году развивалась под влиянием разных тенденций. В начале года заметный успех в международных чартах имели треки исполнителей Betsy, Марии Янковской и группы Ay Yola. Однако закрепиться на вершине рейтингов им, по мнению обозревателей, помешала совокупность факторов, включая изменчивую конъюнктуру музыкального рынка.

Параллельно наблюдался заметный всплеск интереса к творчеству российских артистов. Особенно ярко проявилась тенденция к возвращению на сцену легенд отечественной эстрады 1990-х годов. Певицы Надежда Кадышева и Татьяна Буланова вновь обрели широкую популярность, в том числе и среди молодой аудитории, что свидетельствует о сохранении интереса к классическому российскому репертуару.

Долина отказалась отдать ключи от квартиры Лурье

Дима Билан

Важным событием года стал релиз альбома Димы Билана «Vector V». Пластинка, представленная как осмысление творческого пути артиста, содержит отсылки к его хитам 2000-х годов, что было позитивно воспринято как давними поклонниками, так и новыми слушателями.