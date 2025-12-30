Солистка t.A.T.u Юлия Волкова отреагировала на критику своей внешности

Юлия Волкова, солистка группы t.A.T.u, отреагировала на критику своей внешности.

© Super.ru

В разговоре с Lady Mail артистка дала понять, что спокойно относится к тому, что публика постоянно обсуждает её внешний, однако до сих пор удивляется тому, что некоторые находят на это время.

«Даже забавно, что кому-то покоя не дает моя внешность. Читаю и каждый раз удивляюсь — надо же, как люди находят время, чтобы сидеть и писать гадости совершенно незнакомому человеку. И не лень же… Я очень далека от всего этого», — высказалась она.

Певица также ответила на вопрос, почему держит в тайне детали своей личной жизни. По её словам, причина в том, что прежде её романы бурно обсуждались в публичном поле.

«Больше я не хочу жить напоказ», — коротко пояснила Волкова.

Напомним, Юлия Волкова и Лена Катина официально воссоединились и снова выступают вместе после долгих лет обид и недосказанностей. Сейчас группа активно гастролирует. По некоторым данным, стоимость их выступления — 15 миллионов рублей.