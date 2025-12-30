Виктория Боня заявила, что собирается родить ребенка

Виктория Боня призналась, что хочет снова стать мамой. После недавней сторис в запрещённой соцсети на звезду «Дома-2» накинулись с вопросами, а не беременна ли она.

© Super.ru

Викторию удивила реакция подписчиков, ведь они словно почувствовали, что она на самом деле хочет ещё одного ребёнка.

«Я в шоке, как вы меня чувствуете. Я ведь планирую…» — высказалась она в личном Telegram-канале, пообещав в скором времени рассказать фанатам все подробности.

Ранее Виктория Боня отреагировала на новость о том, что Павел Дуров готов оплатить процедуру ЭКО тем женщинам, которые готовы родить от него. Телеведущая заявила, что «созрела» стать мамой, а также задалась вопросом, где можно получить биологический материал бизнесмена.

Читайте также: Виктория Боня подтвердила, что делает интимное омоложение