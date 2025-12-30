Долина отказалась отдать ключи от квартиры Лурье

Народная артистка России Лариса Долина отказалась отдать ключи от квартиры ее покупательнице Полине Лурье. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Долина должна была выехать из квартиры 25 декабря после того, как приговор о выселении пришел в силу. Адвокат Светлана Свириденко заявила, что Полина Лурье не хочет выселять народную артистку России с помощью судебных приставов до 5 января.

Женщина надеется, что ситуация решится мирно и без необходимости применения принудительных мер.

25 декабря Московский городской суд повторно рассмотрел заявление Лурье о выселении Долиной, ее дочери Ангелины и внучки из квартиры в столичном районе Хамовники. В итоге судья принял решение, что певица и ее родственники должны быть выселены.

Долина отказалась освобождать спорную квартиру

Долина более года отказывалась покинуть квартиру, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница Полина Лурье, которая воспитывает двух маленьких детей, осталась без жилья и денежных средств, а певица утверждала, что ее обманули мошенники. На этом основании она судилась с покупательницей. Первые суды заняли сторону Долиной.