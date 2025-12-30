«Невыносимо»: жена Константина Ивлева раскрыла детали развода

Жена телеведущего Константина Ивлева Валерия поделилась деталями развода с супругом. Как сообщает Starhit, она затронула тему расставания в соцсетях, подводя итоги года.

Ивлева призналась, что в этот год она «выбрала себя» и впервые не отвернулась от своих чувств.

«Страшно? Очень! Сложно? Невыносимо! Но так, как было, я уже жить не могла. Ужасное чувство вины перед ребенком. Страх осуждения близких. Страх одиночества, травма отверженности. В этом году включилось все, что я гасила в себе многие годы. Переезд, развод. Отвалилось очень много людей. Выяснения отношений, дележка, претензии, гнев, обида. Симбиоз невыносимых чувств будто выталкивал меня на новый уровень. Уровень, где я никогда себя больше не предам», — заявила Валерия.

Она добавила, что благодарна 2025 году «за этот толчок», но больше подобного «не надо». В 2026 году Ивлева собирается только закреплять приобретенное.

Напомним, что ресторатор женился на Валерии в 2021 году — разница в возрасте супругов составила 19 лет. У них родилась дочь Ника. В октябре девушка заявила, что разводится с Ивлевым — по ее словам, они остались в хороших отношениях.