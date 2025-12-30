«Не стало моего ангела»: в семью Арзамасовой накануне нового года нагрянула беда

Новогодние праздники для Елизаветы Арзамасовой в этом году оказались омрачены печальными событиями. Накануне поздно вечером артистка сообщила о невосполнимой потере.

Звезда «Папиных дочек» была готова к таком исходу, но смерть любимого человека все равно стала ударом для Лизы. В своем Telegram-канале она сообщила, что не стало ее бабушки.

«Сегодня не стало моего Ангела, моей прекрасной бабушки... Не выразить грусть словами. Хочу верить, что там на небесах они с дедом встретятся и больше уже никогда не расстанутся. Деду шел 91-ый год, когда он сказал: „Шурочка, я так тебя люблю. Другие столько не живут, сколько я тебя люблю“. Один раз так сказал. Прожили вместе почти 65 лет. Никогда не забуду его ответ на мой вопрос, за что он ее полюбил: „Во-первых, она ... веселая. А во-вторых, — надежная“. Вот и все...», — пишет актриса.

Подробности смерти она рассказывать не стала. Да поклонники и не пытались разузнать, учитывая, что у человека в возрасте бывает немало скрытых заболеваний. Они, как могли, поддержали Арзамасову, успокоив ее тем, что бабушка успела прожить долгую и счастливую жизнь, понянчить внуков.

«Соболезнуем. Светлая память бабушке...Пусть покоится с миром», «Как печально, да еще в канун нового года. Держитесь. Соболезную вам и вашей мамочке», — пишут фолловеры.

Многие отметили поразительное внешнее сходство Елизаветы с дедушкой. Аристократичные черты лица артистка унаследовала явно от него.