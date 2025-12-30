Галкин* стал самым дорогим иноагентом в Новый год

Максим Галкин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) стал самым дорогим иноагентом в Новый год. По данным Shot, гонорар за его концерт в эти дни составляет 250 тысяч евро (около 23,3 млн рублей по текущему курсу).

© Соцсети

В обычное время стоимость его выступления оценивается в 120 тысяч евро. В декабре появилась информация, что артист проведет новогоднюю ночь и 1 января с рабочими выступлениями на частных мероприятиях на Кипре. В этот период его супруга, Алла Пугачева, как сообщалось, планирует встретить праздник с детьми.

Публикация также отмечает условия, включенные в стандартный контракт артиста. Среди них — оплата международной связи, услуг носильщиков в аэропортах, размещение в отелях высокого класса, определенные напитки, а также перелет и размещение для четырех членов рабочей группы.

Сам артист, согласно информации, путешествует бизнес-классом. Ожидается, что за два новогодних концерта общий гонорар может составить около 50 миллионов рублей. Галкин* не комментирует подобные публикации о своих гонорарах и рабочих графиках.

