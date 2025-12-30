Как живет Катерина Шпица: карьера, материнство и публичные заявления

Актриса Катерина Шпица известна по фильмам «Метро», «Экипаж» и другим проектам. Издание News.ru собрало ключевые факты о ее профессиональном пути и личной жизни.

Карьера

Катерина Шпица родилась 29 октября 1985 года. Детство провела в Инте (Республика Коми) и Перми, с юных лет занимаясь в театральных студиях. Получила юридическое образование в Пермском государственном университете. Широкую известность ей принесли роли в кино, а также участие в телешоу, таких как «Ледниковый период», «Точь-в-точь» и «Танцы со звездами».

Личная жизнь

В декабре 2025 года актриса в своем Telegram-канале сообщила о беременности, опубликовав видео вместе с супругом Русланом Пановым. Для Шпицы это будет второй ребенок — она воспитывает 13-летнего сына от предыдущих отношений. Ранее, в ноябре 2024 года, актриса рассказала о замершей беременности, которая произошла после свадьбы с Пановым.

Екатерина Шпица рассекретила вторую беременность

Публичные высказывания

24 февраля 2022 года Шпица опубликовала в социальных сетях пост, в котором упомянула, что часть ее семьи проживает на Украине, и попросила подписчиков поделиться информацией о ситуации в их городах. Она также отметила, что не намерена искать виновных в происходящем. В январе 2023 года актриса записала новогоднее поздравление для детей военнослужащих.