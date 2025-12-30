Французская актриса Брижит Бардо изменила последнюю волю незадолго до смерти, решив, что ее тело должно быть похоронено на кладбище, а не в собственном саду.

© соцсети

Прощание со звездой состоится 7 января на морском кладбище курортного города Сен-Тропе на юге страны, передает радиостанция ici.

«Бардо в последние годы жизни часто говорила, что желала бы быть похороненной в своем саду. Однако по неизвестным причинам она изменила свою последнюю волю», — говорится в сообщении.

Церемония в церкви запланирована на 11.00 по местному времени. По желанию актрисы, она будет покоиться лицом к Средиземному морю, ее могила будет располагаться недалеко от захоронений французского композитора Эдди Барклая и кинорежиссера Роже Вадима.

Брижит Бардо не стало 28 декабря в возрасте 91 года. Причины смерти не разглашаются.