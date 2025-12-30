Экс-супруга шефа Константина Ивлева высказалась об их разводе

Экс-супруга шефа Константина Ивлева высказалась о пережитом разводе. В личном блоге в запрещённой соцсети Валерия Ивлева подвела итоги года и призналась, что минувшие 12 месяцев были для нее непростыми.

© Super.ru

На фоне бракоразводного процесса Валерия постоянно испытывала чувство вины и страх одиночество. Однако она ни о чем не жалеет, ведь, по её словам, она не отвернулась от своих чувств, а пошла им навстречу.

«Страшно? Очень! Сложно? Невыносимо! Но так, как было, я уже жить не могла. Ужасное чувство вины перед ребёнком. Страх осуждения близких. Страх одиночества, травма отверженности. В этом году включилось всё, что я гасила в себе многие годы. Переезд, развод. Отвалилось очень много людей. Выяснения отношений, делёжка, претензии, гнев, обида. Симбиоз невыносимых чувств будто выталкивал меня на новый уровень. Уровень, где я никогда себя больше не предам», — высказалась Ивлева.

Она также поблагодарила прошедший год и заявила, что 2025-й подарил ей себя.

Ранее сваха Роза Сябитова назвала причины развода Константина Ивлева с женой. По её мнению, жена Константина просто устала от отношений с ним. Звезда телевидения считает, что Валерия переросла текущие отношения и захотела чего-то нового. При этом развод, уверена Сябитова, — закономерный исход для пары, где разница между партнёрами составляет 19 лет.