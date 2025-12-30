Мизулина наконец-то объяснила, почему свадьба с Shaman состоялась именно в Донецке

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что их свадьба с певцом Ярославом Дроновым (Shaman) в Донецке была спонтанной. По ее словам, они заключили брак во время совместной рабочей поездки, хотя изначально лишь планировали встретиться со школьниками в регионе.

«Мы действительно поехали в рабочую поездку в Донецк для того, чтобы провести встречу со школьниками. В ходе этой поездки у нас появилось решение зарегистрировать наши отношения. Предложение Ярослав мне сделал намного раньше. И мы уже готовились к свадьбе, обсуждали, как это должно быть, где это должно быть. Все сошлось в ходе поездки на Донбасс», — сказала Мизулина. Ее слова приводит ТАСС.

Она уточнила, что визит и подготовка к регистрации брака проходили в условиях повышенной секретности. По словам главы ЛБИ, информация о свадьбе держалась в тайне из-за постоянных угроз, которые поступали ей и ее супругу с Украины.

Shaman и Мизулина разругались за кулисами КВН

Мизулина также рассказала, что в ближайшее время они отметят годовщину отношений, но сделают это без публичности. Празднование, по ее словам, пройдет в узком семейном кругу, без камер и представителей СМИ. Она подчеркнула, что они сознательно отказались от масштабного торжества, считая его неуместным на фоне боевых действий и гибели людей. Это, как отметила глава ЛБИ, является их общей семейной позицией.

Информация о том, что Shaman и Мизулина официально оформили отношения в донецком ЗАГСе, появилась 5 ноября в telegram-канале певца. Тогда артист опубликовал совместные фотографии и сообщил о заключении брака. Кроме того, он рассказал, что после заключения брака они не станут менять свои фамилии. Также Дронов сообщил, что свадебное торжество планируется в 2026 году.